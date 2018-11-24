انت الان تتابع انتحار طالبة رفضت أسرتها إلحاقها بالتعليم الثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ م

انتحرت طالبة تدرس بالثانوي الفني الصناعي، في محافظة المنيا، اليوم السبت، بشنق نفسها بحبل الغسيل داخل منزلها الكائن بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وأفادت تحريات أولية أنها أقدمت علي ذلك لأن أسرتها رفضت إلحاقها بالتعليم الثانوي العام "منازل"، وفضلوا أن تدرس بالصناعي خاصة وأن مجموعها بالإعدادي لم يمكنها من الالتحاق بالثانوي العام "مدارس". وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوفاة طالبة في ظروف غامضة داخل منزلها الكائن بإحدى قرى مركز سمالوط.

انتقل الرائدان الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، ومعاونه الأول محمود سعيد، والنقيب عبد الوهاب محمد وتبين بالفحص أن فتاة تدعي "ت.م" 17 عاما طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي أنهت حياتها منتحرة بشنق نفسها بحبل الغسيل، داخل غرفتها مستغلة نوم أسرتها. وأفادت تحريات أولية، أن سبب انتحارها