انت الان تتابع أول تعليق رسمي على مقتل حارس أمن مصري في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ م

أكدت وزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان، أصدر تعليمات فورية، منذ قليل، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل البغدادى ناجح البغدادى الذى قتل في أثناء حراسته لأحدي المزارع التي يعمل بها ، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء اجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين.

وأوضح "سعد الدين"، أن وزير القوي العاملة تلقي تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي ، أوضح فيه أنه تواصل مع أحد زملاء المجني عليه ، وأفاد أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عاما ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض