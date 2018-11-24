انت الان تتابع «عايز ألعب زي إخواتي».. مأساة طفل بدون عظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأب: نفسي أشوفه بيعرف يمشي من جديد ودوخنا فى مستشفيات الحكومة والتأمين وماحدش سأل فينا.. والطفل: أنا نفسي ألعب زى إخواتي وأسناني ترجع تاني عشان أكل

"عبدالرحمن.. إبنى قبل الأخير، بس ده أول واحد يحصل فيه كده من ساعة ما اتولد وهو تعبان وماحدش عارف يفيدنا ويقولنا فيه إيه وحالته كل يوم بتتأخر، وكان بيمشى فى الأول دلوقتى مع أول خطوة يقع ومايقدرش يقف تانى على رجله.. كل اللى نفسي فيه حد يقولنا ابنى ماله ويساعدنا فى رحلة علاجه ويحاسب المسئول عن التشخيص الخاطئ لحالته".. هكذا استهل محمود محمد، 41 سنة، والد الطفل عبد الرحمن الذى تحولت عظام جسده كالعجين، إن جاز التعبير، وأصيب بلين حاد فى العظام مما تسبب فى تقوس قدميه، وفقده القدرة على النمو، بالإضافة لتساقط جميع أسنانه مع عدم ظهورها مرة أخرى.

دى الغدة اللى عملت فيه كده قال والد عبد الرحمن، إن بداية ظهور المشكلة تعود منذ عامين وبالتحديد عندما أكمل نجله عامه الأول وتلاحظ عليه وجود تقوس بسيط فى قدميه ولا يقدر على الوقوف بصورة طبيعية، فعلى الفور قام بالكشف عليه بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وهناك قال لهم طبيب الأطفال إنه لا

دى الغدة اللى عملت فيه كده دى الغدة اللى عملت فيه كده قال والد عبد الرحمن، إن بداية ظهور المشكلة تعود منذ عامين وبالتحديد عندما أكمل نجله عامه الأول وتلاحظ عليه وجود تقوس بسيط فى قدميه ولا يقدر على الوقوف بصورة طبيعية، فعلى الفور قام بالكشف عليه بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وهناك قال لهم طبيب الأطفال إنه لا شيء يدعو للقلق وكل ما يجب فعله أخذ مجموعة من الفيتامنات وسوف تتحسن حالة ابنه، وبالفعل قام بصرف الأدوية التى قررها الطبيب المعالج وبمرور عدة أشهر وجد أن حالة عبد الرحمن لم تتحسن وبدأت تتعقد بعدما أصبح التقوس يرى من أسفل ملابسه. الأب أضاف أنهم توجهوا للطبيب المعالج مرة أخرى وبفحص الطفل أخبرهم أنه يعانى من مشكلة فى الغدد المسئولة عن النمو، وطلب منهم إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، وعقب الانتهاء منها، أعاد كتابة بعض الأدوية، وطلب منهم الطبيب المعالج أخذها لمدة 4 أشهر مرة أخرى، وهنا قال الأب بصوت حزين: "إحنا سمعنا كلام الدكتور، وعلشان فقرنا، فضل عبد الرحمن ياخد العلاج وخلاص، ولكن حالته استمرت في التدهور وبسرعة وبقيت رجله مش قادر يمشى عليها، أو لما يقف شوية يعيط منها، واحنا مش فى إيدينا حاجة وهى دى المستشفيات الحكومية".

الأسنان تتساقط ولا تعود الأسنان تتساقط ولا تعود بصوت مكلوم، خطفت أطراف الحديث والدة الطفل، التى أخبرتنا أنهم دخلوا فى رحلة علاج جديدة فى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وهناك طلبوا عدة تحاليل مرة أخرى والطبيب طلب منهم التوقف عن العلاج القديم نهائياً وأن نتبعه فى التعليمات الجديدة، ولكن فى هذه الرحلة وجدنا عبد الرحمن تتساقط أسنانه منذ عيد الأضحى الماضى ولم تعد للتجديد مرة أخرى مثل باقى الأطفال، بالرغم من مرور 4 أشهر على العيد حتى الآن. وهنا توقفت الأم عن الحديث بسبب تساقط دموعها وظلت تردد: "مش عارفة إيه اللى بيحصل وإزاى أعرف أعالج ابنى، ومين يقولنا عنده إيه ومين السبب فى حالته دى؟"، و هنا تدخل عبد الرحمن وبصوت ملائكي قال "أنا نفسى ألعب زي باقى إخواتى واسنانى دى ترجع تانى علشان أعرف آكل". هيرجع يلعب من جديد هيرجع يلعب من جديد تدخلت مؤسسة "التحرير" تجاه حالة عبد الرحمن انطلاقا من دورها الاجتماعي والإنساني، وتم إرسال الملف الطبي لحالة الطفل، وبالفعل تم تحديد موعد لعرض الحالة على الإخصائى المعالج، وفى اليوم المحدد تم عرض الحالة على الدكتور محمد نجم، أستاذ العظام بطب الأزهر داخل مستشفى الحسين الجامعي، الذى قرر تبنى حالة الطفل وعلاجه بالمجان داخل المستشفى. وقرر نجم أن الطفل أصيب بلين شديد فى العظام التي أصبحت أشبه بـ"العجين" نتيجة لنقص شديد فى الكالسيوم فى الجسم وأن ما يبدو أن هناك أجساما مضادة بداخله تلتهم الكالسيوم، وقرر له عملية جراحية لعلاج التقوس عقب رحلة علاج تستمر ما بين 4 و6 أشهر، مع خضوعه لكورس علاج مكثف ومتابعة دورية له كل أسبوع بالمستشفى لملاحظة التغيير على حالته أولا بأول. وهنا عادت الابتسامة لعبد الرحمن وأسرته مرة أخرى بسبب توضيح الحالة المرضية لابنه، وتولى الدكتور نجم علاجه وتجدد الأمل في الحياة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «عايز ألعب زي إخواتي».. مأساة طفل بدون عظام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .