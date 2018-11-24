انت الان تتابع حسين السيد يسجل في خسارة فريقه بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ م

قلب فريق التعاون السعودي تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه الاتفاق إلى فوز بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. اللقاء شهد تألق المصري حسن السيد المعار من صفوف فريق الأهلي، وسجل هدفًا رائعًا، وكاد أن يصنع هدفا تاريخيا، عندما شق طريقه على الجانب الأيسر، وراوغ كل من قابله، حتى وصل إلى خط الـ18، ووضع زميله الهزاع منفردا بمرمى التعاون، لكن الكرة طالت قليلا، لتضيع فرصة ثمينة للاتفاق.

تقدم اللاعب المصري المعار من الأهلي حسين السيد، بهدف رائع في الدقيقة 11 وعزز تفوق الاتفاق اللاعب محمد الكويكبي بهدف ثان في الدقيقة 17، وقلص الكاميروني ليندر تاوامبا النتيجة في الدقيقة 30 وعادل هيلدون أوجوستو المنتمي لكاب فيردي النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49، وعاد تاوامبا للتسجيل في الدقيقة