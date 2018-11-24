انت الان تتابع إخلاء سبيل المتهمين بدهس 3 فتيات في القاهرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤ م

أرشيفية

قررت، نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة محمد سلامة، إخلاء سبيل شاب وفتاة، بشأن اتهامهما في واقعة مصرع فتاتين وإصابة أخرى دهسًا، إثر تعرضهن للدهس من قبل سيارتين بشارع التسعين بالتجمع الخامس، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الحادث، في ضوء تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، مساء أمس، إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية بمصرع فتاتين وإصابة أخرى بحادث مروري أثناء عبورهن شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، تم نقلهما للمستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثتين.

ذكرت تحقيقات أن الواقعة قُيدت "دون قصد"، نظرًا لطبيعة الشارع التي تسمح بسير السيارات مسرعة، وأشارت إلى أن الفتيات كنّ يعبرن الشارع، ودهستهن سيارة مسرعة يقودها شاب وأخرى تقودها فتاة، موضحة أن الواقعة حدثت عند نزلة كوبري المشير "طنطاوي" بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة. ناظرت النيابة العامة جثتى الفتاتين،

ذكرت تحقيقات أن الواقعة قُيدت "دون قصد"، نظرًا لطبيعة الشارع التي تسمح بسير السيارات مسرعة، وأشارت إلى أن الفتيات كنّ يعبرن الشارع، ودهستهن سيارة مسرعة يقودها شاب وأخرى تقودها فتاة، موضحة أن الواقعة حدثت عند نزلة كوبري المشير "طنطاوي" بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

ناظرت النيابة العامة جثتى الفتاتين، وتبين وفاتهما نتجة تعرضهما لإصابات خطيرة بالمخ، وإصابة أخرى خطيرة، قبل ان تأمر النيابة بتفريع كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى الأرقام التي تحملها اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارتين، والتوصل إلى سائقيها، وبررا أمام النيابة أنهما تفاجآ خلال قيادة كل منهما سيارته في شارع الـ 90 بالفتيات، يعبرن الطريق بشكل عشوائي، ولم يتمكنا من السيطرة على السيارتين، فتم دهسهن دون قصد.