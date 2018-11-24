صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على واتفورد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، التسجيل في شباك ضحيته المفضلة فريق اتفورد، مسجلًا في شباكه ستة أهداف في ثلاث مباريات فقط.

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيكارج، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 33 نقطة ويظل خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ35 نقطة، بينما تراجع واتفورد للمرتبة التاسعة برصيد 20 نقطة. النجم المصري محمد صلاح في افتتاح أهداف ليفربول في الدقيقة 67، وأضاف أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 76، واختتم فيرمينو ثلاثية الريدز في الدقيقة 89.

البداية جاءت عكس كل التوقعات وفاجأ واتفورد الجميع بتسجيل هدف في الدقيقة الأولى، إلا أن الحكم بعدها قرر إلغاؤه بداعي التسلل، وفي الدقيقة 19، سنحت فرصة التسجيل الأولى لليفربول بعد كرة عرضية من شاكيري إلى صلاح، لكن الحارس فوستر لمس الكرة قبل رأس المهاجم المصري، لتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الريدز. وفي

البداية جاءت عكس كل التوقعات وفاجأ واتفورد الجميع بتسجيل هدف في الدقيقة الأولى، إلا أن الحكم بعدها قرر إلغاؤه بداعي التسلل، وفي الدقيقة 19، سنحت فرصة التسجيل الأولى لليفربول بعد كرة عرضية من شاكيري إلى صلاح، لكن الحارس فوستر لمس الكرة قبل رأس المهاجم المصري، لتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الريدز. وفي الدقيقة 23 أرسل شاكيري عرضية أخرى لكن نحو فينالدوم، ليحاول الهولندي اللحاق بها لكنها مرت من أمام قدمه لتتجه إلى يدي الحارس فوستر، وسدد فيرمينو أول تصويبة على مرمى واتفورد في الدقيقة 39 من اللقاء، بعدما صوب كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن فوستر تصدى لها بنجاح. ورد واتفورد سريعًا في الدقيقة التالية مباشرة، بعدما انطلق بيريرا ليصوب كرة قوية، لكن أليسون أوقفها ببراعة لتتحول إلى ركنية، وفي الدقيقة 42 تلقى ماني كرة بينية من شاكيري، ليلعبها مقصية نحو المرمى، إلا أن حارس واتفورد أبعدها لركنية، ومنع فوستر، محمد صلاح، من تسجيل هدف أول في الدقيقة 42 بعدما لعب شاكيري الركنية نحوه، ليلعبها المصري برأسه ولكن الحارس تصدى لها بصعوبة كبيرة. وأنهى صلاح الحالة السلبية للمواجهة في الدقيقة 67، بعدما انطلق ماني من الجانب الأيسر ليحول كرة عرضية إلى المصري الذي صوبها قوية من بين قدمي فوستر، ليعلن عن هدف أول لليفربول، وسجل أرنولد هدفًا رائعًا في الدقيقة 76 بعد تصويبة من ركلة ثابتة خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك واتفورد بينما لم يتحرك فوستر لإنقاذها. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لهندرسون في الدقيقة 82 بعد تدخل عنيف على كابويه، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ويكمل ليفربول المواجهة بعشرة لاعبين، وخرج محمد صلاح من ملعب المباراة في الدقيقة 86، ليحل فابينو بدلًا منه، في رغبة من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تأمين مناطقه قبل نهاية اللقاء. واختتم فيرمينو ثلاثية ليفربول في الدقيقة 89 بعد انطلاقة رائعة من روبرتسون الذي حول عرضية إلى ماني، ليصوبها السنغالي بقوة إلا أن فوستر تألق في التصدي لها، لتسقط أمام البرازيلي الذي وضعها في الشباك الخالية. وعلى ملعب فالمر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة برايتون مع نظيره ليستر سيتي، موراي كان صاحب هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 15، وأدرك البديل جيمي فاردي هدف التعادل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وشهد اللقاء حصول ماديسون لاعب الثعالب على البطاقة الحمراء في الدقيقة 28 من بداية المباراة، بهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما جاء ليستر في المركز العاشر برصيد 18 نقطة. وفي الجولة ذاتها حقق فولهام الفوز على نظيره ساوثهامتون، بثلاثة أهداف لإثنين، أرمسترونج كان صاحب هدف التقدم للضيوف، وأدرك ميتروفيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، وبعدها بعشر دقائق أحرز شورله الهدف الثاني لفولهام، وعاد أرمسترونج في الدقيقة 54 وأدرك هدف التعادل، قبل أن يعود ميتروفيتش ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط وظل في المركز الثامن عشر وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند نفس عدد النقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف.

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