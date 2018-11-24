انت الان تتابع غدا.. تغطية خاصة من «التحرير» لمعرض «Cairo ICT 2018» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ م

بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق غدًَا الدورة الثانية والعشرون من معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT 2018، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات في مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التخطيطـ، الإنتاج الحربي، الصحة، التعليم، وعدد من الجهات الحكومية. ويشارك في المعرض مئات الشركات المصرية والعالمية على رأسها مشغلو خدمات الاتصالات الأربعة "فودافون - أورنج - اتصالات - المصرية للاتصالات"، إضافة إلى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها "ايتيدا - معهد ITI - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الهيئة القومية للبريد".

وكشف أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة للمعرض، عن زيادة 50% فى مساحة المعرض مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات العارضة بنحو 50% هذا العام. وتقدم «التحرير» على مدار أيام المعرض تغطية خاصة، كما تقدم ملحقا حصري يصدر الثلاثاء القادم، ويضم حوارات مع