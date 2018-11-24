انت الان تتابع مانشستر سيتي يكتسح وست هام ويواصل صدارة البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ م

حافظ نادي مانشستر سيتي على صدارة ترتيب جدول البريميرليج بعد الفوز الكبير خارج أرضه على نظيره وست هام يونايتد برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي ضمن مباريات الجولة ااـ13 من المسابقة، وبدأ ضغط الضيوف منذ الدقائق الأولى، ونجح ديفيد سيلفا فى الدقيقة الـ11 بعدما استغل عرضية رحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء ليسكنها لاعب الوسط الإسباني داخل الشباك، وتكفل ستيرلينج بإضافة الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية فى الدقيقة الـ19.

وقبل نهاية الشوط الأول وفى الدقيقة 34 نجح ليروي ساني فى توسيع الفارق للسيتزنز بعد فاصل من المهارات الفردية للاعب الالماني داخل منطقة الجزاء. واختتم مانشستر سيتي حفلة الأهداف داخل شباك الحارس البولندي فابيانسكي، فى الدقيقة 93 بعدما أطلق ساني تسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليكلل الجناح الألماني الشاب