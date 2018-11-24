الان تتابع وزير العدل البحريني: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلن وزير العدل البحريني أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 %. وانطلقت صباح السبت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية البحرينية وسط إقبال كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة. وأعلنت وكالة أنباء البحرين أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء. وشهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية.

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