الان تتابع مصرع عشرين عنصرًا من مليشيا الحوثي في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

لقي نحو عشرين عنصرًا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، في جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي: إن قتلى المليشيا سقطوا خلال اشتباك دارت مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.

وأضاف العميد العرادي، في تصريح نقله موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت منع محاولة تسلل للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد مما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي المليشيا بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من المليشيا الانقلابية، مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.