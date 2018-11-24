عمال إيرانيون مضربون يتصدون لقمع النظام

أقدمت قوات الأمن الإيرانية على الاعتداء على عمال متظاهرين احتشدوا أمام مقر المحافظة وتحركوا نحو «بول سفيد» (جسر سفيد).

وحسب بيان للمعارضة الإيرانية، داهمت قوى الأمن التظاهرة واعتدت عليهم بالضرب في محاولة لإيقاف التظاهرة، غير أن العمال الذين دعمهم أعداد كبيرة من شباب المدينة رفعوا شعار هيهات منا الذلة وأجبروا القوات القمعية على التراجع وواصلوا تظاهرتهم في شارع نادري.

وفي الوقت نفسه واصل عمال هفت تبه لقصب السكر اليوم العشرين من إضرابهم بالتحشد أمام مقر القائممقامية في مدينة شوش. وجاء التجمع بعد ما ادعى «ياوري» نائب وزير العمل للنظام كذبًا أن رواتب العمال قد تم دفعها وأن احتجاجاتهم قد انتهت وهم بدأوا العمل. ورفع العمال شعار «عازمون على نيل حقوقنا ولو كلفنا حياتنا» و«العامل يموت ولا يقبل الذل» وكتب على ورقة العمال بخط اليد : ليطلق سراح العامل المسجون.