لافروف: واشنطن تعتبر «داعش» حليفًا في جهود تغيير النظام السوري

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم “داعش” الإرهابي على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرتغالي أوجوشتو سانتوش سيلفا في لشبونة اليوم السبت، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية : “الخارجية الأمريكية صرحت مؤخرا بأن تنظيم “داعش” الإرهابي لم يهزم بعد وأن دحره يتطلب تغيير النظام في سوريا كشرط مسبق أساسي”.

وأضاف “لافروف”، أن تخمينه يتأكد بأن الأمريكيين ينظرون إلى “داعش” كمبرر لوجودهم العسكري في سوريا وما قد يرقى إلى حليف في الصراع مع النظام السوري.

وأضاف أن “هذا يعني أن الهدف الرئيس لواشنطن هو تغيير النظام وليس الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي.

ا ش ا

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