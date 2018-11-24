شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو غلاب يتقدم ببيان عاجل لإيقاف مزاد بيع أراضى بملوى:"حقوق الشباب خط أحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى، ببيان عاجل موجه لوزير الزراعة، في شأن ما يقوم به البنك الزراعي في دائرة ملوي ، بعرض بعض الأراضي غير المستغلة للبيع في الدائرة بهدف التربح، فضلاً عن إتخاذ إجراءات غير سليمة في توقيت غير سليم.

وأضاف "غلاب" فى بيانه، أن ما يقوم به البنك الزراعى الآن، يُهدر الأراضي التي يمكن استخدامها في الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الاٍرهاب، وهو ما يفرض على وزارة الزراعة والبنك المركزي إيقاف إجراءات البيع فورا، وخاصة أن هناك مشروع صناعي زراعي كبير من المزمع إقامته، ويتمثل في زراعة ١٨٠ الف فدان وإقامة أكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط لصناعة السكر سيوفر 60% من فجوة العجز في كميات السكر.

وتابع عضو مجلس النواب، : " ما يحدث الآن يعكس غياب التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وهو ما يحتاج إلى تدخل مباشر من الوزارة لوقف المزاد المزمع عقده لبيع تلك الأراضى"، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع وزارة الاستثمار وجهاز دعم المشروعات الصغيرة بمقترحات للتنفيذ بتلك الأراضى بهدف دعم الشباب بدلاً من بيعها، مشدداً، : "حقوق شباب ملوى فى أراضى الدائرة خطاً أحمر".