شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": لائحة الجزاءات متوافقة مع القانون بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن لجنة الشكاوى بالمجلس هى التى أعدت مشروع لائحة الجزاءات،مؤكدا أنه تم إعداد لائحة الجزاءات وفقا للقانون رقم 180 لعام 2018 .

وأضاف صالح الصالحى فى تصريح لـ"الخليج 365"،أن اللائحة نصت على إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة،مشيرا الى أن اللائحة لا يوجد فيها أى تعارض أو تناقض كما ذكر حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين فى بيانه.

وذكرصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن اللائحة موجودة فى التقرير النصف سنوى الذى صدر عن المجلس.

وكان حمدى الكنيسى ، نقيب الإعلاميين ،أكد رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وقال الكنيسى ، فى بيان صحفى له :"من أمثلة التعارض و التناقض ، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة ، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " و هوما يمثل تعدى و تدخل فى اختصاصات النقابات المهنية و ايضا تضارب مع فقرة الاحالة للنقابات المختصة ".