مكتب تويني يرد على شيرلي المر: لعزل إشكالك الشخصي عن الشأن العام

اعتبر وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ في بيان انه "طالعتنا الصحافية ​شيرلي المر​ الموظفة سابقا في قناة أوتي في، على إذاعة ​صوت لبنان​ بمرافعة اقرب ما تكون إلى نعيق غربان منه إلى المقاربة العلمية الدقيقة لواقع لا ننكر صعوبته ولكن لا يجوز استغلاله لبث اليأس في نفوس الناس"، مشيرا الى أنه "انطلاقا" من خلاف شخصي ضيق بين السيدة المر وقناة أو تي في، صبت السيدة جام غضبها على العهد ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وذلك انتقاما" لمسألة لصيقة بشخصها وليس انتصارا" لقضية حق".

واضاف: "لن ننساق مع السيدة المر الى درك الشتائم و رمي الآخرين بالباطل وهو الأمر الذي تعمدت القيام به بل إننا سنضيء على ما قمنا به في ما يتعلق بمشروع الايدن باي بالتحديد إذ أن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد هي الوحيدة التي وضعت تقريرا" هندسيا" مفصلا" يفند المخالفات التي تشوب المشروع واودعته ​القضاء​ لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا" في هذا الإطار". وقال: " إما أن يتم تحميل الوزارة مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات لكشف ملفات فساد فذلك دليل على جهل من يطلق هكذا اتهام إذ أن هذه المهمة تدخل حصرا" في صلاحية السلطة القضائية المستقلة ولا يعود للوزارة أو غيرها من الجهات سوى تقديم ملفات للقضاء الذي ينفرد في هذا الإطار بالإدانة أو التبرئة".

وختم: "يهمنا في النهاية أن نشير على السيدة المر بضرورة عزل إشكالها الشخصي عن الشأن العام، فالناس ليسوا فشة خلق نلجأ إلى نكأ جراحهم لتحقيق أهداف شخصية والتعرض الأوادم ليس بمجاني".