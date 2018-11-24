إنتخاب 15 عضوا للهيئة التنفيذية لرابطة متفرغي اللبنانية

أعلن مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ انه جرى اليوم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة، وان عدد المرشحين بلغ 31 مرشحا، انسحب منهم قبل بدء العملية الانتخابية 7 مرشحين هم: منى دسوقي، نايلة أبي نادر، غادة شريم، سابين دي الكيك، حسان الأشمر، عفاف الخنسا، وأيمن جراد، وبقي 24 مرشحا.

وأسفرت ​الانتخابات​ عن فوز 15 مرشحا لعضوية الهيئة التنفيذية للدورة الانتخابية 2018- 2020، هم الدكاترة، عامر الحلواني، عبد الرحمن الربعة، ماهر الرافعي، محمد العاكوم، سعيد عبد الرحمن، جورج بشارة، منى الباشا، جورج القزي، نبيل بو نصر الدين، يوسف ضاهر، بشير عصمت، ​حسين عبيد​، علي المسمار، علاء غيث وعاطف الموسوي.