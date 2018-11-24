إنتخاب 15 عضوا للهيئة التنفيذية لرابطة متفرغي اللبنانية

أعلن مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انه جرى اليوم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة، وان عدد المرشحين بلغ 31 مرشحا، انسحب منهم قبل بدء العملية الانتخابية 7 مرشحين هم: منى دسوقي، نايلة أبي نادر، غادة شريم، سابين دي الكيك، حسان الأشمر، عفاف الخنسا، وأيمن جراد، وبقي 24 مرشحا.
وأسفرت الانتخابات عن فوز 15 مرشحا لعضوية الهيئة التنفيذية للدورة الانتخابية 2018- 2020، هم الدكاترة، عامر الحلواني، عبد الرحمن الربعة، ماهر الرافعي، محمد العاكوم، سعيد عبد الرحمن، جورج بشارة، منى الباشا، جورج القزي، نبيل بو نصر الدين، يوسف ضاهر، بشير عصمت، حسين عبيد، علي المسمار، علاء غيث وعاطف الموسوي.
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