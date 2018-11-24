ماروني اسف للضحايا الذين سقطوا نتيجة حادث سير على طريق نيحا

آسف الوزير والنائب السابق ​إيلي ماروني​ للضحايا الذين سقطوا نتيجة ​حادث سير​ على طريق نيحا مقدمآ تعازيه الحارة لعائلاتهم المفجوعة بفقدان أحبابها نتيجة إهمال المسؤولين لواجبهم بتأمين طرق آمنة وتطبيق قانون السيروإنارة الطرقات وتشديد العقوبات على المخالفين لقواعد القيادة والسير. وناشد ماروني السلطات حماية المواطن من قتل ذاته وغيره نتيجة الطيش في القيادة فتكون العقوبات هي الرادع، مضيفا :" تتحمل السلطات المعنية مسؤولية إرتكابها جرائم ​حوادث السير​ نتيجة إهمالها لواجبها وعليها القيام بواجباتها أو الرحيل".

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