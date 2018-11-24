تنظيم "داعش" يتبنى تفجيرا انتحاريا في المنطقة القبلية بباكستان

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" مسؤولية التنظيم عن التفجير الإنتحاري الذي استهدف سوقا في بلدة كالايا بالمنطقة القبلية في شمال غرب ​باكستان​ ما أدى إلى مقتل 33 شخصاً.

ولفتت الوكالة إلى أن "الهجوم بسترة ناسفة تسبب بمقتل 57 وإصابة 75 من الشيعة".

فيما أكد المسؤول في إقليم اوراكزاي خالد إقبال أنّ حصيلة القتلى ارتفعت من 31 إلى 33 شخصا، مشيراً إلى أن "بين القتلى ثلاثة تجار هندوس".