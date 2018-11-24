نائب أمين عام جمعية الوفاق: انتخابات البحرين لا يمكن أن تتمتع بالشرعية

نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ حسين الديهي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الانتخابات في البحرين لا يمكن ان تتمع بالشرعية"، مشيراً إلى أن "العديد من الجهات الدولية شككت في شرعية الانتخابات في البحرين".
ولفت الديهي إلى أن "السلطات البحرينية وضعت قيوداً مشددة على وسائل الاعلام لمنع نقل حقيقة المشاركة في الانتخابات"، مشددا على أن "الحل في البحرين يأتي عبر عقد اجتماعي تعاقدي والفصل بين السلطات وحرية التعبير للمواطنين".
واعتبر نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" أن "النظام البحريني فشل بعد أن وجه الشعب له صفعة برفضه تزييف الارادة الوطنية".
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