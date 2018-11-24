مقتل جندي أميركي من قوة "الدعم الحازم" في أفغانستان

أعلنت بعثة حلف "شمال الأطلسي" في ​أفغانستان​ المعروفة باسم قوة "الدعم الحازم" عن "مقتل جندي أميركي منتيجة هجمات من الداخل"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع ​وزارة الدفاع الأميركية​ سيتم حجب اسم عضو البعثة الذي تم قتله أثناء وجوده في الخدمة، حتى مرور 24 ساعة على الحادثة وإبلاغ أقاربه".

يذكر أن القوات الأميركية تطلق على الهجمات التي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأميركيين اسم "هجمات من الداخل".