الجميل:لا يمكن لحزب الله إركاع اللبنانيين ولو قام بإركاع بعض السياسيين

أكد رئيس حزب "الكتائب" ​سامي الجميل​، خلال حديث تلفزيوني لمناسبة العيد الـ 88 لتأسيس حزب "الكتائب"، أن "مصير ​لبنان​ ومصير "الكتائب" يتماشيان مع بعضهما البعض"، مشيراً إلى أن "الرسالة الأكبر التي نريد توجيهاها إلى جميع المسؤولين هي أن الشعب اللبناني تعب من تأجيل الإستحقاقات والمشاريع ودعوتي لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف سعدد ​الحريري​ أنه حان الوقت أن نبدأ بالعمل للمرحلة القادمة لأن الشعب اللبناني يدفع اللبناني بمعيشته واستقراره في هذا البعض".

لفت إلى أنه "حان الوقت لنعمل للثورة على الواقع كما كان هناك ثورة على الوصاية الفلسطينية والسورية من قبل"، مشيراً إلى أننا "نعرف أن الرئيس عون هو شخص ثائر على الواقع"، معتبراً أن "لدى عون والحريري فرصة تاريخية لأن يكونا ​رياض الصلح​ و​بشارة الخوري​ لعام 2018 شرط أن يرفضا هذه الطريقة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه وأن يكونا رجال الجمهورية الثالثة".

واعتبر الجميل أن "هذه السلطة التي هجّرت اللبنانيين يجب أن تتغير لأن التغيير يجب أن يكون بنيوياً من الأساس"، مؤكداً أن "​حزب الله​ عليه أن يعلم أننا حزب أكبر منه في العمر ومررنا في فائض القوة التي يمر بها حاليا بها".

وأوضح أن "رسالتنا إلى "حزب الله" هي أنه لا يمكن لأحد أن يحكم البلد ولا يمكن للحزب أن يركع الشعب اللبناني حتى لو استطاع أن يركع بعض السياسيين".

ودعا الجميل "حزب الله لأن يأخذ القرار الجريء بمد يده للبنانيين وأن يكون تحت سقف القانون لنعمل بمساواة، لأنه اذا اعتبر "حزب الله" أنه أقوى من اللبنانيين فإن هذا سيؤدي إلى ثورة للشعب اللبناني".