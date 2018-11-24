العربية: 19 مصابا بينهم 4 من رجال الشرطة باحتجاجات باريس

افادت قناة "العربية" عن " سقوط 19 مصابا بينهم 4 من رجال الشرطة في احتجاجات باريس".
وفي وقت سابق اندلعت احتجاجات جديدة في العاصمة الفرنسية باريس بين الشرطة الفرنسية وبين محتجين من "السترات الصفراء" في منطقة الشانزليزيه احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية.
وأضرم المتظاهرون النار في الإطارات المشتعلة وقطعوا عددا من طرق العاصمة، فيما منعت الشرطة مرور السيارات في عدد من شوارع المدينة.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار الوقود.
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