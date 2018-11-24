فرق طوارئ وأرقام للشكاوى.. تفاصيل مواجهة محافظة القاهرة لمياه الأمطار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعرضت محافظة القاهرة مساء أمس الجمعة، لموجة من الأمطار الغزيرة على مختلف الأنحاء، ما دفع أجهزة المحافظة والأحياء إلى نشر فرق طوارئ، مدعمة بعربات شفط المياه و إزالة أثار الأمطار من شوارع العاصمة.

ونجحت محافظة القاهرة في الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه مكسورة بزهراء المعادي، بالتنسيق بين حي البساتين وشركة الصرف الصحي، مؤكدة عودة المياه مرة أخرى، بعد وقوع انفجار نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر بقطعتي أرض محفورتين على عمق 4 أمتار.

وتابع اللواء محسن صلاح، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، عمليات شفط الأمطار، في عدد من أحياء المنطقة الشمالية، موجهًا بالدفع بما يكفي من معدات وأفراد للتخلص من كميات المياه الموجودة في الشوارع، ورفعها لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أحياء مصر الجديدة، ودار السلام ومصر القديمة، أمس الجمعة، لمتابعة استعداد الأحياء لمواجهة الأمطار، ورفع تجمعات المياه، وتوزيع الشفاطات الخاصة لشركة الصرف، بالأماكن المحددة لها، وسحب المياه أول بأول طبقا لخطة العمل المعدة مسبقًا.

وخصصت محافظة القاهرة عدد من الأرقام (23907147-23912136) للمواطنين للإبلاغ عن أية شكاوى من تجمعات الأمطار في الشوارع أو الميادين، والتي تتلقاها غرفة عمليات المحافظة بشكل مباشر، وتوجه بالتعامل الفوري معها.