4 نصائح من "الأرصاد" لمواجهة السيول في المناطق الوعرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ضربت موجة من الطقس السيئ البلاد خلال الساعات الماضية، على مستوى مختلف المحافظات وخاصة في الوجه البحري والقاهرة وسيناء والسواحل الشمالية، وتسببت في سقوط أمطار غزيرة تمتد إلى حد السيول في عدد من المناطق.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق المتاخمة للجبال لأمطار غزيرة قد تصل للسيول خلال الأيام المقبلة، لذا توجد بعض الإجراءات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الأمطار، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية.

عبد العال قال لمصراوي، إن جميع المحافظات التي توجد بها سلاسل جبلية أو مرتفعات، كبعض مناطق محافظة السويس، والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وبعض محافظات الصعيد كأسيوط معرضة للسيول.

أوصى رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من سكان المناطق العرضة لخطر السيول بضرورة الابتعاد عن التواجد في المناطق المنخفضة، إلى جانب الابتعاد بشكل تام عن أي أنفاق موجودة داخل المحافظات.

كما طالب، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الطقس، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المحافظات المُهددة بخطر السيول حفاظًا على أرواح المواطنين.