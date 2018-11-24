"الأسرة" تُلزم أحمد عز بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لـ"توأم زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 29 ألف و868 جنيه إسترليني مصاريف دراسية لـ"توأم زينة".

وقال المحامي معتز الدفاع زينة في تصريحات لمصراوي، إن المحكمة قدرت مبلغ المصروفات بالجنيه الإسترليني، نظرا لأن توأم زينة ملتحقين بمدرسة إنترناشونال (مصاريفها بالجنيه الإسترليني)، وأنه يمكن للمدعى عليه "عز" دفع المبلغ بما يعادله بالجنيه المصري.

وقدم معتز الدكر، وكيلا عن الفنانة زينة خلال الجلسة حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذى قضى فيه بالرفض وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتي الثاني والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذى قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب بحسب قوله.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد القاضي، قررت حجز دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز للحكم في جلسة 31 ديسمبر المقبل.