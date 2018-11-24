أول تحرك من وزير القوى العاملة بعد مقتل حارس مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية مساء السبت، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض؛ بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل "البغدادي ناجح البغدادي" الذي قتل أثناء حراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء اجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "سعفان" تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، أوضح فيه أنه تواصل مع أحد زملاء المجني عليه، وأفاد أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عاما، وتم نقله إلى أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسي للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

كما أكد أحد أعضاء الجالية المصرية بالرياض أن العامل القتيل كان يعمل حارسا بأحد المزارع التي تبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترا، وسوف يتابع المكتب العمالى عن كثب حقوق المتوفى لدى جهة عمله وايصالها لذويه.