"صومالية" تعترف بتفاصيل سرقة مجوهرات مدير فندق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

ضبطت مباحث القاهرة، خادمة صومالية سرقة 52 قطعة ذهبية و10 آلاف جنيه، من داخل شقة مدير فندق وشقيقته بمنطقة عابدين، وسط القاهرة.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقاه المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين من مدير إدارة تسويق ومبيعات بأحد فنادق القاهرة، وشقيقته، يفيد اكتشافهما سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل اسرتهما بشارع شريف.

وأوضح المبلغان أن المسروقات عبارة عن "14 خاتم، و5 انسيال، و2غويشة، و9 دلاية، و2 كولية، و3 جنيهات ذهب، و5 سلسلة، و10 حلق، و2 أسورة، ومبلغ مالي 10 آلاف جنيهات.

بيّنت المعاينة سلامة منافذ الشقة، فيما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجني عليهما وتدعى "نادية" تحمل الجنسية الصومالية.

ألقى الرائد محمد الجمال معاون مباحث قسم عابدين القبض على المتهمة، والتي أرشدت عن مبلغ مالي 4 آلاف دولار أمريكي، والمشغولات الذهبية المستولي عليها بأن المبلغ المضبوط بحوزتها من متحصلات بيع باقي المسروقات.

وأوضحت المتهمة أنها تعمل لدى المبلغان منذ سنتين، وأنها لم تسرق المتعلقات كلها مرة واحدة "كنت بسرقهم بالقطاعي.. أول ما يخرجوا كنت بقلب الدولاب واللي الاقيه اسرقه".

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.