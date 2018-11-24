بحضور "صبحي".. "مشروعات البرلمان" تناقش جهود وزارة الشباب لدعم خطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:
تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
كما تواصل اللجنة، اجتماعها الاثنين المقبل، لمناقشة ما قدمته كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتهما للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
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