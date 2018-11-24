“النفط”: دخول نفط “ثارجات” حيز الإنتاج مايو المقبل

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن، مهندس أزهري عبدالقادر عبدالله، أن العمل في حقل ثارجاث النفطي بجنوب السودان سيبدأ يوم الأحد، وسيدخل الإنتاج في مايو المقبل، وأن الحقل يتمتع باحتياطي نفطي ضخم.

وأكد خلال مخاطبته الورشة التي عقدت يوم السبت في الخرطوم، بحضور وفد جمهورية جنوب السودان، بقيادة وزير البترول، وبمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الدولتين، أكد على عزم الدولتين على إعادة الإنتاج النفطي حتى تعم الفائدة جنوب السودان أولاً، والسودان والشركات المنتجة، جاء ذلك خلال الورشة التي عقدت بوزارة النفط يوم السبت.

وقال أزهري بحسب شبكة الشروق – “توصلنا جميعاً إلى إطلاق العنان للإنتاج في حقل ثارجاث مربع (5أ) بأقصى ما يمكن، ولكن ذلك مربوط بسلامة كل المنظومة من المنشآت النفطية، ابتداءً من حقل ثارجاث نفسه، مروراً بمصفاة الخرطوم، وانتهاءً بميناء بشائر ببورتسودان”.

من جهته، ثمّن وزير بترول جنوب السودان، السفير إزكل لول جاتنكوث، جهود وزارة النفط السودانية في التعاون مع وزارة البترول بجنوب السودان على إعادة تشغيل حقول نفط جنوب السودان، مشيراً إلى دخول حقل توماثاوث دائرة الإنتاج قبل فترة، ويجري العمل على إدخال حقل الوحدة بنهاية ديسمبر المقبل، كما سيدخل دائرة الإنتاج حقل ثارجاث في مايو من العام القادم، مهنئاً الجميع بهذه الجهود ومتمنياً المزيد من التعاون حتى تكتمل جميع حقول النفط المتوقفة عن العمل بجمهورية جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)