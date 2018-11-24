بالفيديو : الشاعر أزهري محمد علي يثير جمهوره بقصيدة ثورية ساخنة والقاعة تردد معه في انفعال وحماس

أثار الشاعر أزهري محمد علي ضجة كبيرة وحماساً في قاعة احتشدت بالجمهور، وذلك أثناء إلقاءه لقصيدة ذات طابع ثوري بعنوان (يا صاحب المشروع) حيث ظل الجمهور يصفق مع كل مقطع منها مردداً كلمة (ثورة) .
هذا وقد ظل جمهور القاعة الذي كان منفعلاً مع إلقاء الشاعر أزهري محمد علي – ظل يصفق طوال زمن إلقاء القصيدة التي جاءت أبياتها حادة اللهجة وساخنة في انتقادها للأوضاع التي أثارت المستمعين من الحضور في القاعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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