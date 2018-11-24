شباب الخرطوم يدعون القوى السياسية للتوافق

دعا شباب الأحزاب بالخرطوم القوى السياسية إلى مزيد من التوافق السياسي الذي يمكن البلاد من العبور من راهن الأوضاع إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يفتح الباب أمام المستقبل الذي ينشده المواطن، ويدفع عجلة التنمية بالبلاد.
وقالت رئيسة منبر نساء أحزاب الوحدة الوطنية، تابيتا بطرس شوكاي، لدى مشاركتها في المنتدى الذي نظمته هيئة شباب الأحزاب، يوم السبت، للحديث حول الانتخابات القادمة، قالت إن إجازة قانون الانتخابات من قبل البرلمان خطوة متميزة تعكس روح المرحلة وتؤكد على توافق القوى حول ما ذهبوا إليه في الحوار الوطني.
ودعت تابيتا بحسب شبكة الشروق – إلى تمكين القوى السياسية من تهيئة أوضاعها لخوض هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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