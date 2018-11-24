بالفيديو :مشهد مسرحي يثير بكاء المغتربين من طالبات غرب دارفور بالدورة المدرسية بنيالا

تأثر عدد من المغتربين السودانيين إلى درجة البكاء بالعرض المسرحي الذي قدمته طالبات ولاية غرب دارفور ضمن الفعاليات التنافسية للدورة المدرسية القومية رقم (28) التي تشهدها مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور حيت تناولت المسرحية قضية الاغتراب عبر قصة شاب أجبرته ظروفه الصعبة داخل وطنه ليقرر الهجرة بعد أن قرر بيع أرضه.

وقد عبر المغتربون الذين تأثروا بالعرض المسرحي عن انفعالهم بالمسرحية حيث كتب أحدهم معلقاً (أقسم بالله نزلت مني دمعة ربي احفظ أمي وأبي إلى أن التقي بهم .وربنا يعم السلام ويوحد السودان ) مضيفاً بقوله (ربنا يرد كل مغترب غانم سالم ) بينما كتب آخر معلقاً (و الله العظيم من ما طلعت برا السودان م لقيت فيديو بكاني زي دا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)