والي الخرطوم يشدد على ضرورة إحكام السيطرة على حركة الدقيق

شدد والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين على ضرورة إحكام السيطرة على حركة الدقيق حتى يصل للمواطن خبزاً على خلفية الدعم المقدم للسلعة من الحكومة.

و قال الوالي “نريد تفعيل كامل آلياتنا كولاية، وعلى المحليات استخدام كافة الصلاحيات لمحاسبة المقصرين؛ والذين يعملون على التلاعب بقوت المواطنين”، داعياً المحليات والوحدات الإدارية للتنسيق المحكم والجيد مع الوكلاء عبر اللجان الشعبية حفاظاً لحقوق المواطنين.

وامتدح الوالي جهود جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال الفترة المنصرمة والتي أوفد فيها الجهاز عدداً من منتسبيه لتنظيم حركة الدقيق من إنتاجه وحتى تصنيعه.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ضم الفريق أول مهندس أمن صلاح عبدالله محمد صالح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم وبعض مساعدي ورؤساء دوائر ومديري الأمن بالمحليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما ضم اللقاء كذلك مدير شرطة الولاية ومديري الشرطة بالمحليات وممثلي اللجان الشعبية وعدداً من المختصين في شؤون المستهلك بالولاية.

وأمن الوالي على ضرورة تكوين آلية إدارية على مستوى المحليات للقيام بواجبها تجاه قضية الخبز ومتابعة التوزيع المنطقي والعادل للدقيق حتى يصل للمواطن .

ودعا الوالي بحسب سونا – المحليات بتصنيف المخابز من حيث إنتاج الخبز والتقيد بالمعايير المتعارف عليها من حيث الجودة والحجم، واستصحاب الجهد الشعبي واللجان الشعبية وإحكام السيطرة على التوزيع حسب الكثافة السكانية لتغطية حاجة المواطن، وقال “سنكافح كل عمليات تهريب الدقيق المخصص لولاية الخرطوم”.

وأكد الفريق أول مهندس أمن صلاح عبدالله محمد صالح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أن هنالك العديد من الإجراءات الاقتصادية المهمة التي تعكف عليها الحكومة التي من شأنها أن توفر العديد من المطلوبات و التى من بينها الدقيق.

كما شدد صلاح على ضرورة مراقبة الدقيق من المطاحن وحتى المستفيد الأول وهو المواطن.

إلى ذلك أمن المجتمعون على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الوكلاء ومراجعة توزيع الدقيق بشكل حاسم مع وضع لائحة حاسمة على أن تتولى ولاية الخرطوم عبر آلياتها مسألة توزيع الدقيق على المخابز.

وقال وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم الدكتور جعفر أحمد عبدالله لقد كان انسياب الدقيق جيداً ولكن ظهر شح مؤخراً، وعزا ذلك لتباين الكميات التي تخرج من المطاحن، وشدد على ضرورة ردع كل من يثبت تلاعبه بالتصرف في الدقيق المدعوم.

وفى السياق؛ فقد أكد الفريق شرطة إبراهيم عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم على كامل جاهزية الشرطة لمساعدة المحليات للقيام بدورها، وأضاف؛ سنحكم السيطرة على المعابر لنمنع التهريب وسنطبق اللائحة كما هي ضد المتلاعبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)