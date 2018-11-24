الفكي: دارفور لن تعود للحرب مرة أخرى

قال والي ولاية جنوب دارفور، المهندس آدم الفكي، إن دارفور لن تعود إلى الحرب مرة أخرى، وشدد على عدم التفريط في الأمن، وضرورة تعزيز قضية الأمن والاستقرار والتنمية بالولاية، وطالب بمحاربة القبلية والجهوية، وتقوية اللحمة الاجتماعية بين المجتمع.

وأكد الفكي خلال مخاطبته يوم السبت، الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الدورة المدرسية في نيالا، بمباني الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون،بحسب شبكة الشروق – أكد استقرار الأوضاع الأمنية بولايته، وأعلن عن زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية، الخميس المقبل، لتشريف ختام فعاليات الدورة المدرسية القومية، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)