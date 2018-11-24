كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد المعارك بين القوات اليمنية و "أنصار الله" في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت المعارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من تحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري في محافظة الحديدة، أن "معارك عنيفة تدور، اليوم السبت، بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" جنوب غربي الكيلو 16 محطة عبدالله فاضل في الكيلو 14 شرق مدينة الحديدة، يشن خلالها طيران التحالف غارات على مواقع مسلحي الحوثيين".

وأضاف المصدر أن مسلحي الحوثيين كثفوا، من جانبهم، القصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة في منطقة المواجهات من مزارع محيطة بمنطقة الكيلو 16.

وتمثل مدينة الحديدة وميناؤها الشهير أهمية استراتيجية كبيرة لليمن، وكان التحالف العربي أعلن في 17 سبتمبر الماضي استئناف عملياته للسيطرة عليها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.