كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 67 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مساء اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين بلغت 67 %. وانطلقت صباح السبت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية البحرينية وسط إقبال كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة. وأعلنت وكالة أنباء البحرين أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء. وشهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية. أعلن

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