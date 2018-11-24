المركز الوطني البريطاني يحذر من "الجمعة السوداء"

حذر المركز الوطني للأمن الالكتروني البريطاني المتسوقين عبر الإنترنت من هجمات "مجرمي الانترنت" وخاصة فيما يتعلق بصفقات البيع والشراء عبر الانترنت خلال "الجمعة السوداء".

وطلب المركز الوطني التابع للاستخبارات البريطانية من المستخدمين تقديم أسئلتهم حول السلامة على الإنترنت على أن يتم توفير إجابات على تلك الأسئلة من قلب المركز إضافة لتقديمة سلسلة من النصائح للحفاظ على الحماية.

ويعد هذا البيان أول تحذير من نوعه من قبل المركز الوطني للأمن الإلكتروني في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة حيث يكثف المخترقون جهودهم للاحتيال على المتسوقين.

يذكر أن المركز شارك في معالجة أكثر من 550 حادثا إلكترونيا خلال الـ 12 شهرا الماضية، وألغى ما يقارب 140 ألف موقع الكتروني احتيالي.

ويتزاحم الناس على المحال التجارية للتسوق في عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للتسوق منذ فجر اليوم في ما يعرف بـ "الجمعة السوداء".