كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأركان التركية: تحييد 6 مسلحين في عملياتنا الجوية شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش التركي أنه تمكن من تحييد 6 مسلحين في غارات لقواته الجوية بشمالي العراق.

قالت رئاسة الأركان التركية، عبر تويتر، إنه "نتيجة للعمليات الجوية التي نفذت اليوم في 24 نوفمبر بمنطقتي سينات — حفتنين ومتينا، تم تدمير مرابض ومستودعات أسلحة خاصة بالتنظيم الإرهابي، كما تم تحييد ستة إرهابيين انفصاليين كانوا يعدون لشن هجمات على قواعدنا".

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة مع وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمات إرهابية.

وفي وقت سابق، أدانت بغداد الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق في شمالي العراق، وجددت دعوتها القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمالي العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات، التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".