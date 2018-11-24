كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات في الأحواز تندد بـ "زواج المافيا والنظام الإيراني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت الاحتجاجات العمالية في الأحواز، جنوب غربي إيران اليوم السبت، وفيما دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثالث، انضم السكان في مدن عدة إلى المظاهرات.

وتداول ناشطون إيرانيون، صوراً وفيديوهات لاتساع الاحتجاجات العمالية خاصة في منطقتي الأحواز والسوس، إلى تظاهرات شعبية، وسط قمع الشرطة ورجال الأمن وتدخل الوحدات الخاصة في محاولة لحصر الاحتجاجات وتطويق المتظاهرين.

وانضم السكان إلى الاحتجاجات، التي سيطرت على العديد من شوارع مدينتي الأحواز والسوس، ما أجبر قوات الشرطة على التراجع أما ضغط المتظاهرين الغاضبين، الذين يطالبون بتحسين وضعهم المعيشي، ومحاسبة المسؤولين و"محاربة الفساد الاقتصادي الذي ينخر بجميع مؤسسات النظام الإيراني".