كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تسيطرعلى أجهزة استخباراتية في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن سيطرة حركة حماس على أجهزة استخباراتية استخدمتها القوة العسكرية الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لقطاع غزة قبل أيام، قبل أن يتم اكتشاف أمرها وتخوض اشتباكات مع مسلحين من الفصائل الفلسطينية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن أجهزة أمن حماس سيطرت على بعض أجهزة التجسس التي حاولت القوة الإسرائيلية الخاصة زرعها مؤخراً في قطاع غزة، حيث كانت معدة للتنصت على المكالمات والاتصالات الداخلية للتنظيم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التحقيقات لدى حماس تتركز بالبحث عن شاحنة صغيرة، والتي استخدمت بشكل مشترك بين القوات الإسرائيلية الخاصة وعملاء من داخل غزة.

وتفرض أجهزة أمن حماس، إجراءات أمنية مشددة في قطاع غزة، من خلال نصب حواجز في كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في القطاع، في محاولة لجمع معلومات أكثر عن القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت جنوب القطاع، واشتبكت مع عناصر من الجناح العسكري لحماس، "كتائب القسام"، وقتلت قائداً ميدانياً من عناصرها، إضافة لـ6 عناصر آخرين.