كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تسيطرعلى أجهزة استخباراتية في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التحقيقات لدى حماس تتركز بالبحث عن شاحنة صغيرة، والتي استخدمت بشكل مشترك بين القوات الإسرائيلية الخاصة وعملاء من داخل غزة.
وتفرض أجهزة أمن حماس، إجراءات أمنية مشددة في قطاع غزة، من خلال نصب حواجز في كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في القطاع، في محاولة لجمع معلومات أكثر عن القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت جنوب القطاع، واشتبكت مع عناصر من الجناح العسكري لحماس، "كتائب القسام"، وقتلت قائداً ميدانياً من عناصرها، إضافة لـ6 عناصر آخرين.
وأكدت "القسام" أن العملية الأمنية لا زالت مستمرة، وأنها ستكشف عن المزيد من خيوط العملية بعد نشرها الأسبوع الماضي، صوراً قالت إنها لعناصر الخلية الذين تسللوا إلى قطاع غزة، فيما فرض الجيش الإسرائيلي تعتيماً كبيراً وحظراً للنشر على هذه الصور.
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