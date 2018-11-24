كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوصل لاتفاقات حول وضع جبل طارق ضمن بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حكومات لندن، وجبل طارق، ومدريد، والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، التوصل لاتفاق حول وضع المفاوضات بشأن منطقة جبل طارق كجزء من مسودة إعلان سياسي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في بيان "لقد أبلغت ملك إسبانيا فيليب السادس بأن إسبانيا قد توصلت لاتفاق بشأن جبل طارق، وغدا سيعقد المجلس الأوروبي اجتماعا. وقد قبلت كلا من أوروبا وبريطانيا بمطلب إسبانيا، بما يعني أن إسبانيا سوف تلغي اعتراضها وستصوت لصالح بريكست غدا".

وتابع سانشيز أنه "ما أن يقر الاتحاد الأوروبي خروج المملكة المتحدة، سوف تمر علاقات جبل طارق السياسية، والقانونية، وحتى الجغرافية، مع الاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا".

فيما ذكر بيان لممثل بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، تيم بارو، أن الحكومة البريطانية "ستتفاوض حول الاتفاقات المستقبلية [مع الاتحاد الأوروبي]… نيابة عن كافة الأراضي التي تتولى المملكة المتحدة علاقاتها الخارجية".

فيما أشاد بيان لحكومة جبل طارق بـ "التزام حكومة المملكة المتحدة الراسخ بالتفاوض حول الترتيبات التجارية وغيرها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي للعائلة البريطانية برمتها، بما فيها جبل طارق"، مؤكدة أن "بريكست لن يؤثر على سيادة بريطانيا على جبل طارق والمياه المحيطة بها"، وأن "جبل طارق تغادر الاتحاد الأوروبي مثلما تغادره المملكة المتحدة رغم تصويت الأغلبية في جبل طارق على البقاء ضمن الاتحاد".

فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوصي، خلال اجتماع الغد للمجلس الأوروبي لمناقشة مسودة إعلان خروج بريطانيا، بالموافقة على هذا الإعلان.