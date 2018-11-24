كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو ينتقد تهديدات روحاني لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات للرئيس الإيراني، حسن روحاني، اعتبرها دعوة لتدمير إسرائيل، معتبراً أنها تؤكد ضرورة دعم دول العالم للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني على خلفية برنامجها النووي.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلية عن نتنياهو، اليوم السبت قوله: إسرائيل تعلم جيدا كيف عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل.

التصريحات الحاقدة التي أدلى بها الرئيس الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل تثبت مرة أخرى لماذا يتوجب على دول العالم أن تنضم إلى العقوبات التي فرضت على النظام الإرهابي الإيراني الذي يهددها أيضا.

وكان روحاني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، بأنها "غدة سرطانية".

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران بدءا من يوم 7 أغسطس الماضي، وقد كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منه واشنطن في مايو الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتؤيد إسرائيل العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية وتهديد أمنها.