كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل بمنع وزير شؤون القدس ومحافظها من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، وحرمانهما

من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.

ودعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو

علي في تصريح صحفي، اليوم، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف

الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى

الاحتلال.

وشدد السفير أبو علي، على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء

الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي المعاصر والمتقدم هو التفعيل والتطبيق

الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال في سبيل إشاعة ونشر العدل، والسلام، والاستقرار في

المنطقة.

وطالب الأمين العام المساعد، بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة والتي تأتي في إطار

سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها.