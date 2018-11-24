كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 24 مسلحا من قوات "قسد" في هجوم لداعش بدير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان -مقره لندن- بمقتل 24 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هجوم

تمكن خلاله تنظيم (داعش) من اقتحام بلدة البحرة في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت - إن "تنظيم داعش شن

هجوما واسعا على بلدة البحرة المحاذية للجيب الواقع تحت سيطرته، مستفيدا من الأحوال الجوية الضبابية" في

المنطقة، مضيفا أن التنظيم تمكن من اقتحام المدينة، ودارت معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت حتى الآن عن

مقتل 24 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، فيما أسر التنظيم 10 عناصر من تلك القوات.



وأوضح أن تنظيم داعش يتحصن في جيب بأقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية، حيث يتعرض

لغارات عنيفة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية، في عملياتها ضد الجهاديين.

ولفت المرصد إلى أنه مع استمرار الهجوم من قبل التنظيم، بدأ طيران التحالف بشن غارات عنيفة على الإرهابيين

في البحرة "لإبعاد خطرهم".



يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على /البحرة/ قبل عدة أشهر، في إطار معاركها ضد تنظيم داعش

بريف دير الزور الشرقي، وتتضمن البلدة مقرا عسكريا لتلك القوات ولمستشارين من التحالف الدولي .