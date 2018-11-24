عميد الأهلي المصري يتهم المغربي الجعفري بـ”استفزاز” فريقه أمام النصر – فيديو

اتهم حسام عاشور، عميد فريق الاهلي المصري، الحكم المغربي نور الدين الجعفري، الذي قاد مباراة الفريق المصري بالنصر السعودي، في إطار دور ثمن نهائي بطولة العرب للأندية باستتفزاز لاعبي الأهلي، وهو الأمر الذي دفعهم إلى انتقاده بحدة بعد المباراة.

وحسب العميد السابق للأهلي، عماد متعب، في برنامج تلفزي على قناة “أون سبورت”، فإن عاشور أخبره بأن الحكم المغربي تعمد استفزاز لاعبي الأهلي، في كل مرة يحتجون عليها على قراراته بعيارة ” أنا لست الحكم الجزائري”، في إشارة إلى الحكم عبيد شارف، الذي أدار مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

إليكم التصريح الكامل لعماد متعب: