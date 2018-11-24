“ندوة الرؤساء” تناقش الإثنين اختيار ممثل مجلس النواب بمجلس المنافسة

يرتقب أن يناقش مجلس النواب اختيار ممثله في مجلس المنافسة، خلال اجتماع لندوة الرؤساء يرأسه الحبيب المالكي رئيس المجلس، صباح الإثنين المقبل.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن ندوة الرؤساء ستناقش الموضوع لأول مرة يوم الإثنين المقبل.

وأوضح مضيان في حديث مع “اليوم 24″، أنه من المفروض أن يحسم الموضوع بالتوافق، حيث يتعين أن يقدم مجلس النواب ممثله، ومجلس المستشارين ممثله أيضا.

ويرى مضيان أنه يتعين مراعاة انتماء ممثلي البرلمان في مجلس المنافسة، وقال، “أحدهما يجب أن يكون من المعارضة والآخر من الأغلبية”.

وكان الملك أطلق سراح مجلس المنافسة، بعد أربع سنوات من “البلوكاج”، وعين السبت الماضي، إدريس الكراوي، رئيسا جديدا للمجلس، خلفا لعبدالعالي بنعمور، كما عيّن محمد أبو العزيز كاتبا عاما للمجلس.

ويعد الكراوي واحدا من الاقتصاديين المغاربة الذين درسوا علم الاقتصاد في الجامعات المغربية والفرنسية منذ نهاية الثمانينيات، ودخل عالم الإدارة وصناعة القرار لأول مرة من بوابة مستشار للوزير الأول السابق، عبدالرحمان اليوسفي.

وظل الكراوي مكلفا بمهمة الاستشارة في الوزارة الأولى في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي إلى غاية سنة 2011، حيث عُيّن أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى غاية الأسبوع الماضي، حيث عُيّن رئيسا لمجلس المنافسة.

ويتكون المجلس علاوة على الرئيس والكاتب العام من 12 عضوا من ذوي الاختصاص يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة؛ منهم أربعة نواب للرئيس، ومنهم اثنان من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.