كريستال بالاس يفرض التعادل أمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض كريستال بالاس التعادل أمام مانشستر يونايتد بعدما افترقا بنتيجة التعادل السلبي 0-0، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد كريستال بالاس 9 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة فعليًا بإهدار أنتوني مارسيال، فرصة تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد، في الدقيقة الخامسة، بعدما استقبل كرة طولية خلف المدافعين من نيمانيا ماتيتش، وانفرد بالمرمى، قبل أن ينجح مدافع بالاس في إبعادها.

وشن ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، هجمة من بعيد متوغلا من الناحية اليسرى إلى حدود منطقة الجزاء وصوّب كرة علت العارضة في الدقيقة 17.

ورد بول بوغبا، بتصويبة مباغتة بعد عدة لمسات بين ماتا ولينغارد ثم بوغبا، الذي سدد كرة مرت بجوار واين هينيسي حارس كريستال بالاس.

وكادت تصويبة زاها في الدقيقة 20، أن تسكن شباك مانشستر يونايتد، بعدما استلم الكرة وسددها من خارج منطقة الجزاء، لتمر بجوار قائم ديفيد دي خيا الأيمن.

ونفذ كريستال بالاس هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 25، بعد تمريرات بين زاها وماكس ماير، ليمرر زاها الكرة إلى فان أنهولت، لينفرد بالمرمى ويصوب تسديدة خارج الثلاث خشبات.

وجاءت رأسية كريس سمولينغ، مدافع اليونايتد، في الشباك الخارجية لكريستال بالاس، بالدقيقة 27، بعد عرضية من خوان ماتا.

وتألق هينيسي، حارس بالاس، أمام هجمة مزدوجة لليونايتد بالدقيقة 30، بعد تمريرة اَشلي يونغ إلى لينغارد، ليسددها ويبعدها الحارس المتألق، لتعود إلى لينغارد مرة أخرى ويمررها إلى مارسيال الذي سدد رأسية ضعيفة، أمسكها هينيسي.

وسجل شيخو كوياتي، هدف التقدم لكريستال بالاس، بالدقيقة 43، قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاء الهدف بداعي التسلل.

كما ألغى حكم المباراة هدفًا لروميلو لوكاكو، بالدقيقة 57، بعد تصويبة من يونغ ارتدت من يد الحارس لتصل إلى المهاجم البلجيكي، الذي أسكنها الشباك من وضع تسلل.

وتألق دي خيا، حارس اليونايتد، بعدما تصدى لأخطر هجمات بالاس في الدقيقة 63، وأبعد تصويبة كوياتي ومن ثم فان أنهولت.

وشهدت الدقيقة 74، فرصة خطيرة لكريستال بالاس، وسط أخطاء دفاعية فادحة من لاعبي اليونايتد، إذ وصل أندروس تاونسيند لداخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لدي خيا.

ومن لمسة مميزة من سانشيز إلى مارسيال، سدد الأخيرة تصويبة لامست الشباك الخارجية لمرمى بالاس.

وكادت رأسية البلجيكي لوكاكو، أن تسكن الشباك، إلا أن تألق هينيسي حال دون ذلك، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، واستمر مسلسل إهدار الفرص، بعدما أضاع راشفورد فرصة تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.