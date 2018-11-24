القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت المنظمة العالمية للراهبات الكاثوليكية "الاتحاد الدولي للرئيسات العامات" ما سمته بـ"ثقافة الصمت والسرية" التي تحيط الانتهاكات الجنسية، وشجّعت الراهبات اللواتي تعرضن لأي اعتداء على إبلاغ الشرطة ورؤسائهن عن هذه الجرائم.
وتعهد الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 500 ألف راهبة في جميع أنحاء العالم، بمساعدة الراهبات اللواتي تعرضن للانتهاكات، وحثهن بعدم الخوف والتحلي بالشجاعة اللازمة للإبلاغ عنها، ووعد بمساعدة الضحايا على الشفاء والمساعدة بالمسار القضائي.
ويعتبر هذا البيان الأول للمنظمة، التي مقرها روما، منذ انتشار فضيحة الانتهاكات من جديد، وكانت آخرها في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، يوم أمس الجمعة، ومع بروز قضية الاعتداء الجنسي على الراهبات من قبل الكهنة والأساقفة، وفق ما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفاتيكان يعلم منذ عقود عن حصول مثل هذه الانتهاكات في أروقة كنائسه، لكنه لم يفعل الكثير لوقفها.
شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الراهبات تندد بالصمت على الفضائح الجنسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .