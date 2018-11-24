منظمة الراهبات تندد بالصمت على الفضائح الجنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت المنظمة العالمية للراهبات الكاثوليكية "الاتحاد الدولي للرئيسات العامات" ما سمته بـ"ثقافة الصمت والسرية" التي تحيط الانتهاكات الجنسية، وشجّعت الراهبات اللواتي تعرضن لأي اعتداء على إبلاغ الشرطة ورؤسائهن عن هذه الجرائم.

وتعهد الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 500 ألف راهبة في جميع أنحاء العالم، بمساعدة الراهبات اللواتي تعرضن للانتهاكات، وحثهن بعدم الخوف والتحلي بالشجاعة اللازمة للإبلاغ عنها، ووعد بمساعدة الضحايا على الشفاء والمساعدة بالمسار القضائي.

ويعتبر هذا البيان الأول للمنظمة، التي مقرها روما، منذ انتشار فضيحة الانتهاكات من جديد، وكانت آخرها في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، يوم أمس الجمعة، ومع بروز قضية الاعتداء الجنسي على الراهبات من قبل الكهنة والأساقفة، وفق ما نقلته وكالات الأنباء العالمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفاتيكان يعلم منذ عقود عن حصول مثل هذه الانتهاكات في أروقة كنائسه، لكنه لم يفعل الكثير لوقفها.