ليفربول يسحق واتفورد بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين محمد صلاح، ترينت ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 20 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

وجاءت البداية سريعة في الدقيقة الثانية لأصحاب الأرض عن طريق دولوفيو بعدما انفرد بالحارس أليسون وسددها في الشباك، ولكن الحكم ألغى المباراة بداعي التسلل، ليحاول ليفربول بالرد عن طريق السيطرة على الكرة والاعتماد على التمريرات خلف المدافعين.

وكانت الفرصة الثانية لواتفورد في الدقيقة التاسعة، بعدما أخطأ أليسون في تمريرة الكرة لفيرمينو الذي تم قطعها وتصل لديني الذي يمررها إلى دولوفيو ولكنه يفشل في السيطرة على الكرة قبل تدخل فان ديك، رد ليفربول جاء بعدها بعشرة دقائق، بعد عرضية من شاكيري على رأس صلاح، ولكن فوستر يتدخل قبل أن تصل الكرة للنجم المصري.

ويعود شاكيري لصناعة الفرص مرة أخرى في الدقيقة 24 بعرضية إلى فينالدوم الذي يفشل في الاستحواذ على الكرة لتصل إلى الحارس فوستر بسهولة، ويستمر حارس واتفورد في التألق وتحديدًا في الدقيقة 39 بعد اختراق من فيرمينو وتسديدة أرضية قوية يخرجها فوستر.

لترد الكرة في نفس الدقيقة بفرصة لواتفورد بعد تمريرة من دولوفيو إلى بيريرا الذي سددها بقوة، ولكن أليسون يخرجها لضربة ركنية، جاء رد ماني سريعًا في الدقيقة 41 بعد تمريرة من شاكيري ولكن فوستر يتألق مرة أخرى.

ويستمر تألق فوستر الذي أنقذ الهدف الأول من رأسية محمد صلاح بعد تنفيذ الركنية من شاكيري في الدقيقة 42.

وكانت أول محاولة في شوط المباراة الثاني عن طريق ليفربول في الدقيقة 50، بعد اختراق من فيرمينو الذي مررها لماني ولكنه كان في وضعية تسلل على الرغم من التسديد في القائم، واستمرت سيطرة ليفربول على المباراة بدون خطورة حقيقية حتى الدقيقة 54، عندما انفرد محمد صلاح بمرمى واتفورد بعد تمريرة من ماني، ولكنه وقع في التسلل مجددًا.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 67، بعد اختراق لماني من الجبهة اليسرى، الذي يرسل عرضية أرضية إلى صلاح، وقام بتحويلها إلى شباك أصحاب الأرض.

واستمر ليفربول في الضغط حتى تمكن الظهير الأيمن ارنولد من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76 من ضربة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في مرمى فوستر الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

وفي الدقيقة 82، حصل قائد ليفربول جوردون هيندرسون على الانذار الثاني ليتم طرده من المباراة ويكمل ليفربول الوقت المتبقي من المباراة بعشرة لاعبين.

وحاول بيريرا في الدقيقة 86 التسديد على مرمى ليفربول، ولكن تسديدته تخرج بجانب القائم الأيسر للحارس أليسون، وتمكن فيرمينو من إحراز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 89، بعد هجمة مرتدة قادها روبرتسون الذي مررها لماني، والذي حاول التسديد ولكن تصدى لها فوستر، لترد لفيرمينو الذي وضعها بسهولة في الشباك.