بايرن يقع بفخ التعادل أمام المتعثر دوسلدورف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق بايرن ميونخ في كمين التعادل أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز ثلاثية بايرن كل من اللاعبين نيكلاس سوله وتوماس مولر (هدفان)، وفي المقابل سجل ثلاثية دوسلدورف اللاعب دودي لوكيباكيو.

وبهذا التعادل رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فورتونا دوسلدورف 9 نقاط وهو يحتل المركز السابع عشر.

وبدأ بايرن المباراة كما كان متوقعًا بزحف هجومي نحو مرمى الضيوف، حتى جاءت أولى المحاولات الخطيرة، بتسديدة أطلقها جيروم بواتينغ من مسافة بعيدة، لكنها مرت بجوار القائم.

وبعد مرور 17 دقيقة على بداية المباراة، استطاع المدافع الألماني نيكلاس سولي إحراز هدف التقدم للبايرن، بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيسراه داخل الشباك.

ولم يمنح بايرن ضيفه فرصة التفكير في محاولة تعديل النتيجة، ليباغته بهدف ثانٍ بعد 3 دقائق فقط، من توقيع المهاجم الألماني توماس مولر.

وتواصل طوفان هجمات الفريق البافاري على مرمى دوسلدورف، وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يعزز تقدم أصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكنها علت العارضة.

وظهر دوسلدورف عاجزًا عن الوصول إلى مرمى الحارس مانويل نوير، لكنه استطاع تقليص الفارق، بتسجيل هدف قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق دودي لوكيباكيو، من أول محاولة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وحاكى البايرن سيناريو بداية المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، بسيطرة كاملة مع شن بعض الهجمات على مرمى دوسلدورف.

وأسهم الهدف الذي سجله الضيوف في آخر الشوط الأول، في منحهم الجرأة على تكرار محاولاتهم على مرمى نوير، لكن غاب عنها الخطورة.

ولم ينتظر البايرن سوى 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني، ليعزز تقدمه بهدف ثالث، بعدما مرر ليفاندوفسكي كرة بالكعب لمولر، الذي وجهها بلمسة واحدة، بتسديدة يسارية إلى داخل الشباك، مضيفًا الهدف الثاني له والثالث للبافاري.

وكاد فورتونا أن يقلص الفارق مجددًا، بعدما حول فينك كرة عرضية برأسية متقنة، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح لوكيباكيو من تقليص النتيجة بهدف ثانٍ من انفرد صريح بنوير، في الدقيقة 78.

واشتعلت أجواء اللقاء في الدقائق المتبقية، بعدما تبادل الفريقان الهجمات، وأهدر البايرن فرصة قتل المباراة بأكثر من فرصة، أبرزها لليفاندوفسكي، الذي سدد كرة علت العارضة، رغم خروج الحارس بالخطأ من مرماه.

ودفع البايرن ثمن إهدار العديد من الفرص، بعدما عاقبه لوكيباكيو بهدف ثالث، من انفراد مماثل بمرمى نوير، ليسددها بين أقدام الأخير لتسكن الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل (3-3).